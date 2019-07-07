رياضي / انطلاق بطولة البحرالاحمر الرياضية في محافظة الوجه



الوجة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

انطلقت مساء أمس بطولة البحر الأحمر

ورحب العطوي في كلمة القاها بالحضور، موجهاً شكره للداعمين والمشاركين بهذه البطولة الرياضية ، لتنطلق بعد ذلك أولى مباريات البطولة بين فريقي الفرسان ورد سي التي انتهت بفوز الفرسان بنتجية ثلاثة اهداف لهدفين .

وفي المباراة الثانية التقى فريق العلا بنظيره فريق التعاون وانتهى اللقاء بفوز التعاون بثلاثة اهداف لهدفين،كما تم السحب على جوائز للجمهور بين شوطي المباريتين وجائزة افضل لاعب في نهاية كل مباراه .

//انتهى//

07:42ت م

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الوجة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسانطلقت مساء أمس بطولة البحر الأحمر الرياضية الأولى،والتي تشرف على تنظيمها بلدية محافظة الوجه بمشاركة 12 فريق،بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي ورئيس النادي الخالدي السابق حسن الخناني وعدد من محبي الرياضة ، وذلك على ملعب نادي الخالدي بالمحافظة .ورحب العطوي في كلمة القاها بالحضور، موجهاً شكره للداعمين والمشاركين بهذه البطولة الرياضية ، لتنطلق بعد ذلك أولى مباريات البطولة بين فريقي الفرسان ورد سي التي انتهت بفوز الفرسان بنتجية ثلاثة اهداف لهدفين .وفي المباراة الثانية التقى فريق العلا بنظيره فريق التعاون وانتهى اللقاء بفوز التعاون بثلاثة اهداف لهدفين،كما تم السحب على جوائز للجمهور بين شوطي المباريتين وجائزة افضل لاعب في نهاية كل مباراه .//انتهى//07:42ت م0006

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