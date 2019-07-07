وفاة معلم سعودي وإصابة سائقه في حادث سير بالهند.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

لقي معلم سعودي مصرعه مساء أمس الجمعة، وأصيب سائقه؛ إثر تعرض مركبتهما لحادث سير في إحدى المناطق السياحية جنوب كشمير بالهند.

وتواصلت «عاجل» مع خلف الله القرشي (عم المتوفى)، الذي قال: وصلنا الخبر المفجع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأوضح القرشي، أنه «حسب المعلومات التي توافرت لدينا فإن ابن اخي محمد خلف سعد القرشي، والذي يعمل معلم تربية بدنية بالطائف وأب لـ6 أبناء، سافر خلال رحلة سياحية إلى الهند، إلا أنه تعرض لحادث سير تسبب في وفاته».

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وأضاف عم المتوفى: لقد أصرَ ابن شقيقي على الذهاب مع سائقه لشراء بعض المستلزمات، وفي أثناء السير انزلقت السيارة وانقلبت بهما، ما أدى إلى ارتطامها بشجرة بمنطقة لاريبورا في باهالجام، السياحية (جنوب كشمير)، موضحًا أنه تم نقل ابن شقيقه وسائقه إلى المستشفى، حيث توفي الأول متأثرًا بجراحه.

ولفت عم المتوفى، إلى أن جثمان الفقيد سيصل مساء اليوم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وستتم الصلاة عليه غدًا الأحد بعد صلاة الظهر .

من ناحيتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى القيادة الرشيدة بالمملكة، وإلى السفارة السعودية بالهند، قائلين: إن ما لمسناه وشعرنا به من وقفة صادقة، وما وجدناه من اهتمام، كان لهما بالغ الأثر في نفوسنا، مؤكدين أن هذا ليس بمستغرب على القيادة الرشيدة في بلد الإنسانية المملكة العربية السعودية .