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محمد بن مسعود - الدمام - وثّق مسافر من الجنسية البريطانية بهاتفهالمحمول حادثة إعتداء تعرض لها من موظفالحجوزات في الخطوط التركية بمطار اسطنبولوهي تأتي ضمن مئآت المضايقات والتعاملاتالسيئة ضد المسافرين من مختلف الجنسيات.
وتفصيلاً ، فشلت محاولات سيدة كبيرة في السنمعها أولادها وتعاني من المرض في الحصولعلى تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها تذكرتهافي مطار اسطنبول ، رفض الموظفون مساعدتهاأو إعادة طباعتها ، فاستنجدت بأحد المسافرينمن مسلمي بريطانيا في المطار في محاولةلإيجاد الحل.
وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفيالطيران التركي وقوبل بالرفض ، ثم بدأ الموظفبطرد المسافر خارج الصالات ، وتعرض للسبوالشتم من موظف الخطوط التركية.
يشار إلى أن حوادث الاعتداء على السياح فيتركيا بدأت في التصاعد ، وسجلت الستة أشهرالماضية من العام 2019 سرقة 9 جوازاتسعودية .
بالفيديو .. موظف الخطوط التركية يعتدي على مسافر بريطاني في مطار أسطنبول .. تعرف على السبب !عيسى الحربي الخليج 365 2019-07-07
وثّق مسافر من الجنسية البريطانية بهاتفهالمحمول حادثة إعتداء تعرض لها من موظفالحجوزات في الخطوط التركية بمطار اسطنبولوهي تأتي ضمن مئآت المضايقات والتعاملاتالسيئة ضد المسافرين من مختلف الجنسيات.
وتفصيلاً ، فشلت محاولات سيدة كبيرة في السنمعها أولادها وتعاني من المرض في الحصولعلى تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها تذكرتهافي مطار اسطنبول ، رفض الموظفون مساعدتهاأو إعادة طباعتها ، فاستنجدت بأحد المسافرينمن مسلمي بريطانيا في المطار في محاولةلإيجاد الحل.
وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفيالطيران التركي وقوبل بالرفض ، ثم بدأ الموظفبطرد المسافر خارج الصالات ، وتعرض للسبوالشتم من موظف الخطوط التركية.
يشار إلى أن حوادث الاعتداء على السياح فيتركيا بدأت في التصاعد ، وسجلت الستة أشهرالماضية من العام 2019 سرقة 9 جوازاتسعودية .
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
03:26 AM
وثّق مسافر من الجنسية البريطانية بهاتفهالمحمول حادثة إعتداء تعرض لها من موظفالحجوزات في الخطوط التركية بمطار اسطنبولوهي تأتي ضمن مئآت المضايقات والتعاملاتالسيئة ضد المسافرين من مختلف الجنسيات.
وتفصيلاً ، فشلت محاولات سيدة كبيرة في السنمعها أولادها وتعاني من المرض في الحصولعلى تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها تذكرتهافي مطار اسطنبول ، رفض الموظفون مساعدتهاأو إعادة طباعتها ، فاستنجدت بأحد المسافرينمن مسلمي بريطانيا في المطار في محاولةلإيجاد الحل.
وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفيالطيران التركي وقوبل بالرفض ، ثم بدأ الموظفبطرد المسافر خارج الصالات ، وتعرض للسبوالشتم من موظف الخطوط التركية.
يشار إلى أن حوادث الاعتداء على السياح فيتركيا بدأت في التصاعد ، وسجلت الستة أشهرالماضية من العام 2019 سرقة 9 جوازاتسعودية .
، بالفيديو .. موظف الخطوط التركية يعتدي على مسافر بريطاني في مطار أسطنبول .. تعرف على السبب ! ،
المصدر : الخليج 365
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