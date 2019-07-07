بالصوت.. كوليبالي يعلق على ركلة ماني المهدرة أمام أوغندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث كاليدو كوليبالي، مدافع منتخب السنغال ونادي نابولي الإيطالي، عن فوز "أسود التيرانجا" على أوغندا بنتيجة 1-0، في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، وركلة جزاء زميله ساديو ماني المهدرة في اللقاء.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم حتى 19 يوليو/تموز الحالي، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بدلا من 16.
وتلعب السنغال أمام بنين، يوم الأربعاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي في ربع نهائي البطولة.
ويستعرض الفيديو التالي تصريحات كوليبالي لـ"العين الرياضية" عقب نهاية المباراة.
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