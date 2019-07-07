رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني لشهر ذو القعدة| وشروط التسجيل على مقطوعة...

المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440 التي يكثر البحث عنها خلال هذه الأيام، والضمان الاجتماعي يعطي قيمة المساعدات المقطوعة لأسبقية التسجيل، وأيضا موافقة الشروط التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم وضع المساعدات في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين، وتذهب هذه المساعدات للأسر والأفراد المستحقين لها، حيث يتم حساب القيمة المالية للمقطوعة، حسب اعداد الأسرة وقيمة الدخل الشهري، وتوفر الوزارة رابط للاستعلام عن المساعدة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين وعدم الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، وسنعرض لكم شروط الحصول على المساعدة من الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عنها مباشرة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل 1440

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، رابط للاستعلام عن المساعدات المقطوعة، فكل ما عليك فتح الرابط الخاص بهم، واتباع الخطوات التي سنذكرها لكم الآن، وعند التسجيل في المساعدة عليك كتابة رقم الهاتف المستخدم دائما، حيث ستصلك عليه رسائل القبول، وبعد التسجيل يتم دراسة كل حالة متقدمة، من قبل الضمان الاجتماعي ويكون الاختيار بينهم بمنتهى الشفافية والعدل، ويمكن الاستعلام عنها كالتالي:

فتح رابط المقطوعة للضمان الاجتماعي 1440.

كتابة رقم السجل المدني.

كتابة رقم التحقق الموجود بالصفحة .

الضغط على عرض.

شروط التسجيل على المساعدة المقطوعة

أن لا يقل عمر المتقدم على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عام. أن يكون المتقدم غير مشمول بالضمان الاجتماعي. عدم امتلاك المتقدم لأي سجلات تجارية. الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن الدخل الموضح من الضمان الاجتماعي. الأسر الأكثر احتياجا واصحاب الدخل المحدود.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة ، فتقوم الوزارة بصرف المساعدة للفئات التالية:

الأرامل. الأيتام. الأسر محدودة الدخل.. المطلقات أسرالسجناء. الأشخاص حالات العجز الدائم أو المؤقت. السيدات التي هجرها زوجها، أو بمعني تغيب عن المنزل وتركها هي وأطفالها.

عند التقدم على المساعدة تقوم وزارة التنمية السعودية، بعمل بحث عن كل حالة، للتأكد من حاجتها للمساعدة ومطابقتها للشروط السابقة