شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف نافيا مزاعم «الحوثي»: دمرنا الطائرات «المسيّرة» في الأجواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفى المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مزاعم المليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها أن هجماتهم بطائرات دون طيار (مسيّرة) التي أطلقتها من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، أصابت أهدافها بدقة. وأكد المالكي أن القوات تمكنت مساء أمس (السبت)، من اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مشيرا إلى تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ستتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.