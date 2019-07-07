شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: رخص بناء لـ 66 حيّاً عشوائياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

سمحت الآلية الجديدة التي اعتمدها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بشأن المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية، باستخراج رخص البناء في ٦٦ حيّا عشوائيا بمكة المكرمة، بعضها يقع في المناطق القديمة مثل العزيزية وأجياد والمعابدة والآخر في المناطق الجديدة مثل الجعرانة والحسينية والراشدية. وبدأت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية في استقبال طلبات رخص البناء في ١٥ منطقة، بعد إعادة تقسيمها وفق آلية معالجة رخص البناء في الأحياء العشوائية، وتشمل أحياء أجياد، السد، الهجلة، الشبيكة، الطندباوي، التيسير، جرول، القرارة، الهنداوية، المنصور، الرصيفة، الخالدية، جرهم، التقوى، المسفلة، الزاهر، الشهداء، العتيبية، الأندلس، العدل، جبل النور، وادي جليل، ريع ذاخر، الخنساء، الجميزة، السليمانية، الروضة، العزيزية، المرسلات، الجامعة، النسيم، الهجرة، العوالي، الحسينية، هجرة آل ردة ونعمان، وادي ملكان، بطحاء قريش، الكعكية، الشوقية، الملك فهد، مخططات ولي العهد، الحمراء، أم الجود، السلامة، البحيرات، التنعيم، العمرة، العسيلة، الخضراء، الراشدية، الجعرانة، شرائع المجاهدين، والشرائع، وفي نطاق بلديات كل من بحرة، الجموم، المشاعر المقدسة، عسفان، ومدركة.