شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مشروع المواقف الذكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) ‏وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبياً، خلال زيارته التفقدية أمس (السبت) المشروع الواقع بحي السليمانية الملاصق لمقبرة المعلاة. ‏وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبياً، خلال زيارته التفقدية أمس (السبت) المشروع الواقع بحي السليمانية الملاصق لمقبرة المعلاة. ويتكون المشروع من 13 طابقا، ويوجد به 550 موقفا و10 مداخل ومخارج للمبنى، مع وجود صالات للانتظار، وصالة عزاء، ودورات مياه لخدمة الزوار والمعزين.‏‏ وتتم آلية تشغيل المشروع فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف حيث يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آلياً، وإيداعها بالمكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.‏



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