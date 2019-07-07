«القوات البرية» تتأهب لـ «القائد المتحمس» في الشمالية

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جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم (عرعر) ينطلق الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية تمرين القائد المتحمس 2019 المختلط الذي سينفذ بين الجانبين السعودي والأمريكي. ينطلق الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية تمرين القائد المتحمس 2019 المختلط الذي سينفذ بين الجانبين السعودي والأمريكي. وسوف تحتضن مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن التمرين بحضور عدد من القادة العسكريين. وقد أنهى الجانبان كافة الاستعدادات من أجل تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك، الهادف لتطوير العلاقات المشتركة السعودية - الأمريكية وتعزيزها، ضمن خطط وبرامج القوات البرية الملكية السعودية التدريبية المشتركة مع الدول الصديقة، لتفعيل آفاق تبادل المهارات لمنسوبيها وتطويرها، ورفع الجاهزية القتالية، والاطلاع على المهارات التي يمتلكها الجانبان المشاركان في التمرين وفق النظم القتالية، والاستفادة من الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات.



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