شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 10 آلاف معلم ومعلمة في 439 برنامجاً تدريبياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

يدشن المدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجة اليوم (الأحد) انطلاقة برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات، بمركز التدريب التربوي الرئيسي.

وأكد خوجه اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج، مبينا أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الحالي، بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

ولفت إلى أن البرامج التطويرية هذا العام بلغت 439 برنامجاً متنوعاً تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وتقام في 8 مراكز تدريبية للبنين والبنات بجدة ورابغ وخليص، وتستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المسجلين في البرامج الذين وصل عددهم لأكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في جدة.