جدة: ضبط مخالفين يبيعون حليب الإبل في الطرقات

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، 5 عمال من جنسيات مختلفة يبيعون حليب الإبل على الطرقات العامة. ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، 5 عمال من جنسيات مختلفة يبيعون حليب الإبل على الطرقات العامة. وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، إجراء مسح ميداني على حظائر للأبل وأخذ تعهدات وإقرارات على ملاكها بإزالتها التي تمت بواسطة الأمانة والرش بالمعقمات الحشرية وعمل محضر مشترك بذلك.



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