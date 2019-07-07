شكرا لقرائتكم خبر عن المناخ السعودي: طقس حار.. أتربة وغبار.. وسحب ممطرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تستمر موجة الحر في معظم مناطق السعودية ، اليوم (الأحد)، إذ أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وبينت أن الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة (49 درجة مئوية)، وحفر الباطن 48، والرياض 46، وبريدة 45، والمدينة 44، ومكة 43، وحائل 41، وينبع 40، وجدة 39.

وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.