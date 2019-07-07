شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون يرفضون السياحة في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

انخفض عدد السياح السعوديين في تركيا، بنسبة 33.2% خلال الأشهر الستة أشهر من العام الحالي، ليصل إلى 122.115 شخصاً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ عددهم آنذاك 182.689 شخصاً، وفق ما أعلنه رسميا موقع اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا.

وتؤشر الأرقام إلى تراجع السياحة السعودية بتركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة.

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وكانت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية كشفت أخيرا تراجع الإقبال العربي والعالمي على السياحة في تركيا، وذلك خلافاً لما تحاول ترويجه وسائل إعلام تركية أو عربية مقربة من أنقرة.

وعزت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي في أنقرة، ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى تركيا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلى أن نحو خمس هذا العدد ليسوا سياحا أجانب من الخارج، بل هم مواطنون أتراك يقيمون في الخارج، توافدوا على تركيا خلال تلك الفترة، مغتربون عادوا لزيارة عائلاتهم داخل تركيا.

وتبين من تقرير لمعهد الإحصاءات التركي (TÜİK) أن 6.6 مليون شخص زاروا تركيا خلال الربع الأول من 2019، لكن 17.8% من هؤلاء ليسوا سوى مواطنين أتراك يقيمون في الخارج وعادوا إلى بلدهم من أجل زيارة عائلاتهم، ما يعني أن نسبة المواطنين الأتراك أكبر بكثير من الزيادة الإجمالية في أعداد السياح الذين زاروا البلاد خلال الفترة المشار إليها.