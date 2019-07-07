شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين لرئيس مجلس مفتي روسيا: مستعدون لبرامج تشرح حقيقة الإسلام المعتدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الإرهاب مرفوض من كل الأديان وأن على الجميع السعي دوماً لمكافحته ونبذه.

وأوضح في ختام زيارته إلى روسيا الاتحادية أمس (السبت)، التي التقى فيها مع مسؤولين روس وبحث معهم القضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها لقاؤه رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين، أن المنظمة تؤكد دوماً على دور المسلمين في خدمة بلدانهم، والعمل لما فيه مصلحتها ورفعة شأنها، لافتا إلى أن المنظمة مستعدة لعمل برامج متنوعة داخل المجتمع الروسي للتعريف بسماحة ورسالة الدين الإسلامي المعتدل الصافي، والرافض للتطرف والعنف أياً كان مصدره.

من جانبه، رحب رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العاصمة الروسية موسكو، باعتباره أول أمين عام للمنظمة يزور روسيا، واعتبرها مكسباً في تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة وبلاده، كما نوه بالدور والجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي حول العالم.

وأطلع عين الدين العثيمين على أوضاع المسلمين في البلاد، وسبل التعايش الذي يحظى به المجتمع الروسي بين الأديان كافة.