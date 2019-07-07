شكرا لقرائتكم خبر عن 16ألف لاجئ استفادوا من عيادات «مركز الملك سلمان» في الزعتري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمّان، الحزم)

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ16122 لاجئا سوريا في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر يونيو الماضي.

وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة لعدد المراجعين بلغت 5289 حالة، تلتها عيادات الأطفال 4278 حالة، كما استقبلت العيادة النسوية 1826 مراجعة، فيما تلقى 839 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الأنف والأذن، و1057 حالة لعيادة الباطنية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 905 حالات قدم لها العلاج المناسب، وعيادة الأسنان مع 767 حالة، وعيادة اللقاحات مع 1230 حالة، و196 حالة ضمن مشروع مكافحة الأمراض السارية، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 426 حالة.

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يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيا للاجئين السوريين في المخيم، وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، ما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 800 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 4800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في المحافظات اليمنية كافة.