شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة لسداد رسوم الحجز لحجاج الداخل.. مسار إلكتروني للروضات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

حددت وزارة الحج والعمرة، مهلة 48 ساعة، لسداد الرسوم المالية المحددة لكل باقة من باقات الحج لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين الذين حجزوا مقاعدهم لأداء مناسك الحج لموسم هذا العام 1440 عن طريق الشركات والمؤسسات. وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي إن السداد يتم إلكترونيا عن المسار الإلكتروني عقب الانتهاء من استكمال متطلبات الحجز.

وبين أنه تم فتح تسجيل أطفال الحجاج في الروضات والحضانات الموسمية عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، برسوم تبلغ 2500 ريال للأطفال العاديين، و3500 ريال للأطفال ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه الروضات تحظى بإشراف مباشر من وزارتي الحج والعمرة والتعليم وتم توفير كافة المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها الأطفال طوال فترة إقامتهم وحتى انتهاء ذويهم من أداء مناسكهم.

وبين أن استقبال الأطفال سيكون اعتبارا من يوم 8 ذي الحجة ويستمر حتى يوم 13 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن مشروع الروضات بدأ تنفيذه قبل عامين وحقق نجاحا كبيرا.