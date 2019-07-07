شكرا لقرائتكم خبر عن 17 طائرة إضافية بـ «السعودية» لنقل 1.2 مليون حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلنت الخطوط السعودية، أنها دعمت أسطولها الرئيسي المكون من 165 طائرة حديثة بـ17 طائرة إضافية لنقل ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج عبر شبكة رحلاتها الداخلية والدولية من وإلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، لافتة إلى استهدافها في الخطة التشغيلية لحج هذا العام نقل 1.2 مليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة بزيادة قدرها 10% عمّا تم نقله خلال موسم الحج للعام الماضي.

وأوضح المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تمت مضاعفة الجهود من قبل كافة القطاعات والعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة.

وبين أن التعاون القائم بين الهيئة العامة للطيران المدني والناقل الوطني يعكس أفضل أوجه التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وبما يسهم في إنجاز مبادرات رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتيسير الإجراءات لتوفير أجواء إيمانية تحفها الراحة والطمأنينة في ظل عناية ورعاية متكاملة من منظومة الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات وفي مقدمتها لجنة الحج العليا واللجنة المركزية وكافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن «السعودية» تقدم باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام، تشمل إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب لضمان تركيز الحاج على أداء المناسك دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المبيعات لتأكيد الحجز لرحلة العودة، بالإضافة إلى إرسال بطاقات الجوازات إلى المحطات الخارجية قبل بداية موسم الحج لتتم تعبئة بياناتها قبل وصول الحجاج للمملكة إلى جانب تأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون اللغات المختلفة للحجاج وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه على الطائرات وعبر موقع ومطبوعات «السعودية»، وإعداد نشرات توعية مصورة تتعلق بالأمتعة المسموح بحملها داخل مقصورة الضيوف والعفش المعاين في مستودعات الطائرة، إلى جانب توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة.