شكرا لقرائتكم خبر عن «مسار» و«قياس» ينسقان لتطبيق اختبارات المهارات بالأجهزة الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار»، والمركز الوطني للقياس «قياس» بهيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الأول لقاء مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالتدريب في السعودية والراغبة في المشاركة في المرحلة الأولى من مشروع اختبار قياس مهارات قابلية التوظيف لخريحي برامجها التدريبية ضمن مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل المرتبط بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والمستمد من رؤية المملكة 2030؛ وذلك في المقر الرئيسي لمركز قياس بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز «مسار» الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أن نتائج الاختبار لخريجي الجهات التدريبية من الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي تقدم برامج الدبلوم بعد الثانوية العامة تمكنها من تقييم مخرجاتها وذلك للعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من مهارات قابلية التوظيف.

Advertisements

وأضاف أن الاختبار قد تم تطويره من قبل قياس بناء على أهم مهارات القابلية للتوظيف التي تم اختيارها بالتعاون بين قياس ومسار وبمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في هذا المجال.

وشارك في اللقاء العديد من الجهات المعنية بالتدريب والمتمثلة في كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية ومعهد الرياض للتقنية والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

ويهدف المشروع إلى تصميم إطارٍ وطنيٍ لمهارات التوظيف ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل، والعمل على تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الأهمية النسبية من وجهة نظر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، وتصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة ومستوى الإتقان، وإعداد الأدلة والإرشادات الورقية والإلكترونية وباقات التدريب والتهيئة للمتقدمين على تلك الاختبارات.