، اليوم .."تعليم المهد" .. يطلق برامج التطوير المهني الصيفية ،

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تطلق إدارة التعليم بمحافظة المهد اليوم الأحد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية برعاية مدير التعليم محمد بن علي القحطاني، وذلك في مركز التدريب التربوي الرئيس.
وقال مدير التدريب والابتعاث بتعليم المهد خالد بن علي العارضي إن البرامج تجاوزت 36 برنامجًا تدريبيًا "للبنين" تستهدف 720 معلمًا، وكذلك 31 برنامجًا "للبنات" تستهدف 620 معلمة في مركزي التدريب التربوي بالسويرقية والمهد.
وأوضح "العبري" أن برامج التطوير المهني التعليمية الصيفية اشتملت على العديد من البرامج منها في الأمن السيبراني ومؤشرات قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي والتقويم البديل أساليبه وأدواته واستخدام التقنية في التعليم لبناء مهارات القرن الواحد والعشرين وكذلك طرق التفكير الناقد وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل".
اليوم .."تعليم المهد" .. يطلق برامج التطوير المهني الصيفيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
تطلق إدارة التعليم بمحافظة المهد اليوم الأحد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية برعاية مدير التعليم محمد بن علي القحطاني، وذلك في مركز التدريب التربوي الرئيس.
وقال مدير التدريب والابتعاث بتعليم المهد خالد بن علي العارضي إن البرامج تجاوزت 36 برنامجًا تدريبيًا "للبنين" تستهدف 720 معلمًا، وكذلك 31 برنامجًا "للبنات" تستهدف 620 معلمة في مركزي التدريب التربوي بالسويرقية والمهد.
وأوضح "العبري" أن برامج التطوير المهني التعليمية الصيفية اشتملت على العديد من البرامج منها في الأمن السيبراني ومؤشرات قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي والتقويم البديل أساليبه وأدواته واستخدام التقنية في التعليم لبناء مهارات القرن الواحد والعشرين وكذلك طرق التفكير الناقد وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل".
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:55 AM
تستهدف 720 معلمًا و620 معلمة بكل المراحل التعليمية
تطلق إدارة التعليم بمحافظة المهد اليوم الأحد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية برعاية مدير التعليم محمد بن علي القحطاني، وذلك في مركز التدريب التربوي الرئيس.
وقال مدير التدريب والابتعاث بتعليم المهد خالد بن علي العارضي إن البرامج تجاوزت 36 برنامجًا تدريبيًا "للبنين" تستهدف 720 معلمًا، وكذلك 31 برنامجًا "للبنات" تستهدف 620 معلمة في مركزي التدريب التربوي بالسويرقية والمهد.
وأوضح "العبري" أن برامج التطوير المهني التعليمية الصيفية اشتملت على العديد من البرامج منها في الأمن السيبراني ومؤشرات قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي والتقويم البديل أساليبه وأدواته واستخدام التقنية في التعليم لبناء مهارات القرن الواحد والعشرين وكذلك طرق التفكير الناقد وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل".
، اليوم .."تعليم المهد" .. يطلق برامج التطوير المهني الصيفية ،
المصدر : الخليج 365
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