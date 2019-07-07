، شابٌ بالمدينة المنورة يتبرع بكليته لينهي معاناة عمه من الفشل الكلوي ،

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تبرّع الشاب "نادر فايز الفوزان" بإحدى كليتيه لعمه "مناور فيصل العضيلة"؛ ليُنهي معاناته مع الفشل الكلوي.
وقال سمير الفوزان، شقيق المتبرع، لـ"الخليج 365": إن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قرروا لـ"العضيلة" جلسات غسيل كلى؛ نظرًا لحالته الصحية، وبادر "نادر" (المتبرع) بعمل الفحوص اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة، حينها لم يتردد في إجراء العملية والتبرع بجزءٍ من جسده لعمه "العضيلة".
وأضاف قائلاً: يشعر "نادر" بسعادة غامرة بعد نجاح العملية؛ كونه أسهم في مساعدة "عمه" على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي ضاربًا بذلك أجمل معاني التضحية.
شابٌ بالمدينة المنورة يتبرع بكليته لينهي معاناة عمه من الفشل الكلويخالد الشاماني الخليج 365 2019-07-07
تبرّع الشاب "نادر فايز الفوزان" بإحدى كليتيه لعمه "مناور فيصل العضيلة"؛ ليُنهي معاناته مع الفشل الكلوي.
وقال سمير الفوزان، شقيق المتبرع، لـ"الخليج 365": إن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قرروا لـ"العضيلة" جلسات غسيل كلى؛ نظرًا لحالته الصحية، وبادر "نادر" (المتبرع) بعمل الفحوص اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة، حينها لم يتردد في إجراء العملية والتبرع بجزءٍ من جسده لعمه "العضيلة".
وأضاف قائلاً: يشعر "نادر" بسعادة غامرة بعد نجاح العملية؛ كونه أسهم في مساعدة "عمه" على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي ضاربًا بذلك أجمل معاني التضحية.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:53 AM
شقيقه لـ"الخليج 365" : يشعر بسعادة لمساعدة عمه على العودة لممارسة حياته الطبيعية
تبرّع الشاب "نادر فايز الفوزان" بإحدى كليتيه لعمه "مناور فيصل العضيلة"؛ ليُنهي معاناته مع الفشل الكلوي.
وقال سمير الفوزان، شقيق المتبرع، لـ"الخليج 365": إن الأطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قرروا لـ"العضيلة" جلسات غسيل كلى؛ نظرًا لحالته الصحية، وبادر "نادر" (المتبرع) بعمل الفحوص اللازمة لتظهر النتيجة بنجاح المطابقة، حينها لم يتردد في إجراء العملية والتبرع بجزءٍ من جسده لعمه "العضيلة".
وأضاف قائلاً: يشعر "نادر" بسعادة غامرة بعد نجاح العملية؛ كونه أسهم في مساعدة "عمه" على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي ضاربًا بذلك أجمل معاني التضحية.
، شابٌ بالمدينة المنورة يتبرع بكليته لينهي معاناة عمه من الفشل الكلوي ،
المصدر : الخليج 365
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