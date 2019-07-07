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محمد بن مسعود - الدمام - تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرين فيهما؛ إذ سيظهر الحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر والمنتخب الجزائري الشقيق.
مدغشقر x جمهورية الكونغو
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض، تأهل منتخب مدغشقر بعدما احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث في المجموعة الأولى.
الجزائر x غينيا
تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة في حين تأهل منتخب غينيا بعدما جاء في المركز الثالث في مجموعته الثانية.
ثمن نهائي "إفريقيا": "الجزائر" في مواجهة "غينيا" و"مدغشقر" المفاجأة تواجه "الكونغو"محمد السيّد الخليج 365 2019-07-07
تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرين فيهما؛ إذ سيظهر الحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر والمنتخب الجزائري الشقيق.
مدغشقر x جمهورية الكونغو
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض، تأهل منتخب مدغشقر بعدما احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث في المجموعة الأولى.
الجزائر x غينيا
تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة في حين تأهل منتخب غينيا بعدما جاء في المركز الثالث في مجموعته الثانية.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:56 AM
تُستكمل الليلة منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرين فيهما؛ إذ سيظهر الحصان الأسود للمسابقة منتخب مدغشقر والمنتخب الجزائري الشقيق.
مدغشقر x جمهورية الكونغو
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض، تأهل منتخب مدغشقر بعدما احتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث في المجموعة الأولى.
الجزائر x غينيا
تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الأول في مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة في حين تأهل منتخب غينيا بعدما جاء في المركز الثالث في مجموعته الثانية.
، ثمن نهائي "إفريقيا": "الجزائر" في مواجهة "غينيا" و"مدغشقر" المفاجأة تواجه "الكونغو" ،
المصدر : الخليج 365
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