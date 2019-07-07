“الأرصاد”: طقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة غداً الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها ليوم غدٍ الأحد، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقعت أن تشهد مناطق شرق ووسط المملكة طقس حار إلى شديد الحرارة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وفيما يخص حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 45 كلم/ساعة.
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