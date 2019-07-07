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. تداول المغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشخص يلقي قصيدة بمناسبة ولكن فجأة يسقط الشخص مغماً عليه وطالب المتواجدون بالمناسبة أن يقوموا بذكر الله.





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كانت هذه تفاصيل خبر شخص يلقي قصيدة وفجأة يسقط مغشيا ً عليه .. العين حق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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