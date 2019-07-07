«الحج والعمرة» تدرِّب منسوبيها استعدادًا لموسم 1440 هـ

أكملت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، يوم الأربعاء الموافق 30/10/1440، دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج 1440 هـ، حملت عنوان «كيف أكون قدوة واصنع التغيير» ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة-أيدها الله- مبينًا أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين .

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كما قدم عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية خلال الدورة في مكة المكرمة بوزارة الحج والعمرة نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة.

واستعرض الدكتور فهد الأحمدي وصفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها، فيما تطرق ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، وكيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها .

حضر فعاليات الدورة مستشار تطوير الموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة وممثلو القطاعات والجهات العاملة في حج هذا العام.