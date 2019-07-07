فوجئ مواطن أثناء دخوله أحد صالونات الحلاقة بحي المونسية بالرياض، بصوت ارتطام عنيف؛ ما دفعه والموجودين بالصالون إلى التوجه على الفور إلى حيث مصدر الارتطام.
وبحسب شهود عيان، فإن إحدى السيدات فقدت السيطرة على عجلة القيادة؛ لتصدم بسيارتها المركبات المتوقفة، مشيرين إلى أن السيارة كادت تقتحم صالون الحلاقة وتجهز على جميع من فيه.
وأوضح الشهود أن السيدة لم تتمالك السيطرة على السيارة، وراحت تصطدم بالسيارات المتوقفة أمام صالون الحلاقة، وانتهى المشهد بحدوث بعض التلفيات في بعض السيارات، فيما تدخل الموجودون بالقرب من الموقع للسيطرة على الموقف وإنقاذ السيدة وشقيقها من هذه الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سيدة بالرياض تفقد السيطرة على مركبتها وتطيح بعدد من السيارات المتوقفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.