بالصور.. سيدة بالرياض تفقد السيطرة على مركبتها وتطيح بعدد من السيارات المتوقفة

فوجئ مواطن أثناء دخوله أحد صالونات الحلاقة بحي المونسية بالرياض، بصوت ارتطام عنيف؛ ما دفعه والموجودين بالصالون إلى التوجه على الفور إلى حيث مصدر الارتطام.

وبحسب شهود عيان، فإن إحدى السيدات فقدت السيطرة على عجلة القيادة؛ لتصدم بسيارتها المركبات المتوقفة، مشيرين إلى أن السيارة كادت تقتحم صالون الحلاقة وتجهز على جميع من فيه.

وأوضح الشهود أن السيدة لم تتمالك السيطرة على السيارة، وراحت تصطدم بالسيارات المتوقفة أمام صالون الحلاقة، وانتهى المشهد بحدوث بعض التلفيات في بعض السيارات، فيما تدخل الموجودون بالقرب من الموقع للسيطرة على الموقف وإنقاذ السيدة وشقيقها من هذه الحادثة.