«الغذاء والدواء» تحذِّر من مركب بالأغذية النشوية يصيب بالسرطان

أكدت هيئة «الغذاء والدواء»، اليوم السبت، أن «الأكريلاميد» مركب كيميائي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وحذرت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» من مركب «الأكريلاميد»، لافتة إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، فيما أوضحت أن هذا المركب يتكون غالبًا في الأغذية النشوية أثناء تعرضها لدرجة حرارة عالية.

وأوضحت الهيئة، أن هذا المركب منتج طبيعي لعملية الطهو، ومن أهم الأغذية التي يتكون بها (المخبوزات، البطاطس، البسكويت)، فيما دعت الهيئة إلى تجنب الإفراط بالقلي والتحميص الزائد، والابتعاد عن وضع الأغذية في الفرن لفترات طويلة، داعية إلى استخدام الطبخ بالسلق أو الطهي بالبخار.

وفي «إنفوجراف» نشرته الهيئة، لفتت الهيئة إلى أن «الأكريلاميد» يتكون غالبًا في الأغذية النشوية أثناء تعرضها لدرجة حرارة عالية، فوق الـ120 درجة مئوية.

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وفي إطار دورها الرقابي والتوعوي، دشنت الهيئة خطتها بالرقابة على الإرساليات الواردة من مكاتب شؤون الحجاج عبر منفذي الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إضافةً إلى تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.

وتشمل الخطة الرقابية، التفتيش على المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة، والتفتيش على المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسة لمداخل منطقة مكة المكرمة، والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، والتفتيش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية، والمشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.

وتضمَّن الجانب التوعوي من الخطة، زيادة ثقافة ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بالطرق المثلى للوقاية من التسمُّم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك عبر جناح توعوي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.