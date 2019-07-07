بالصور.. مكة تتأهب لتشغيل أضخم مشروع للمواقف الذكية في الشرق الأوسط

قام أمير مكة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بجولة ميدانية، تفقد خلالها اللمسات النهائية لمشروع المواقف الآلية الذكية في حي السليمانية بمكة المكرمة، ويتكون هذا المشروع العملاق من 13 طابقًا، و550 موقفًا ذكيًا.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إن المشروع يتكون من 13 طابقًا ، ويضم 550 موقفًا، إضافة إلى 10 مداخل ومخارج للمبنى، فيما أشارت الأمانة إلى أنه توجد صالات للانتظار وصالة عزاء، إضافة إلى أن المشروع مزود بكل المرافق لخدمة الزوار، والمعزين.

ولفتت الأمانة إلى أن أمير العاصمة المقدسة، تفقد اليوم- أيضًا- مشروع ربط طريق الملك خالد بمخطط النسيم (خلف مستشفى النور التخصصي)، إضافة إلى تفقد مشروع إنشاء جسر تقاطع عبدالله عريف مع طريق جده القديم.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة، وضع اللمسات النهائية لمشروع المواقف الذكیة للسیارات، الذي يعد أكبر مجمع آلي لمواقف السیارات في الشرق الأوسط، ويقع المشروع الذي یأتي ضمن حزمة من المواقف الذكیة تخطط الأمانة لإطلاقھا، بجوار مقبرة المعلا في حي السلیمانة، ولا یبعد عن المسجد الحرام سوى كیلومتر واحد فقط، ویستغرق استلام السیارة من ھذه المواقف 90 ثانیة فقط.

وتحتوي المواقف على عدد من البوابات لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب السیارة یتم إدخالھا عبر روبوت، وقیاس وزنھا وحجمھا وإیداعھا المكان المخصص داخل المواقف؛ ولكي یتم استرجاع السیارة یطلبھا صاحبھا، ومن ثم یقوم الروبوت، باسترجاعھا من مكانھا وتسلیمھا لصاحبھا وتسلیمه الفاتورة.