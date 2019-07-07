موظفات العدل يقدمن خدماتهن لـ28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة خلال شهر واحد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، أن موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة قدمن خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.

وقالت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل، فاطمة الشريم، إن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة «أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية»، إضافة إلى كتابات العدل.

وأضافت الشريم، أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

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وأشارت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بالوزارة، إلى أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ11504 مستفيدات، تليها جدة بـ9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ1497 مستفيدة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه مؤخرًا، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.

وتنوعت المجالات الخمسة بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة، وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.