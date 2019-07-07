«مدني عسير» يكشف تفاصيل انتشال مصور سعودي احتجز في منحدر صخري

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، تفاصيل فك احتجاز شاب سعودي علق بمنحدرات صخرية وعرة جدًا غرب منتزه السودة المطل على أصدار تهامة عسير.

وباشرت فرق الدفاع المدني بأبها بلاغ احتجاز الشاب، فيما شكلت غرفة قيادة ميدانية ترتبط بها كل القطاعات المساندة؛ وتم إحاطة أسرة الشاب المحتجز؛ واستدعاء الفرق المتطوعة المتخصصة بهذا المجال بالمنطقة لدعم المجهود.

فيما وصلت مجموعة من فرق الإنقاذ عبر المنحدرات الصخرية إلى موقع الشاب المحتجز وقدموا له كل ما يحتاجه.

ونظرًا لحلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية وتعرض المحتجز للإرهاق، تمركز الجميع بموقعهم وقضوا الليلة بجانبه، حتى وصول فريق الدعم الجوي المجهز؛ والذي تم استدعاؤه بالتعاون مع طيران الأمن من إمارة منطقة مكة المكرمة.

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وفور وصول الدعم الجوي، جرى استخراج الشاب المحتجز من الموقع وهو بصحة جيدة، ونقله مع بقية الأفراد إلى موقع تمركز الآليات والإسعاف؛ حيث قدمت له الخدمات الإسعافية الأولية بحضور فريقي الشؤون الصحية والهلال الأحمر، ونقله لمستشفى عسير، ومن ثم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن الجهات المعنية تلقت بلاغًا يوم أمس الجمعة، يفيد بفقدان أثر المصور الفوتوغرافي عبدالعزيز مخافة، بجبال السودة.

وكان مخافة يتجول بين جبال السودة ويلتقط صورًا في المنطقة؛ لكنه لم يستطع الخروج منها، ما اضطره للتواصل مع «الدفاع المدني»، الذي بدوره حضر على الفور للمكان المحتجز فيه، إلا أنّ الظلام الدامس في هذه المنطقة الوعرة حال دون الوصول إليه.

واستمر البحث حتى صباح اليوم، بمتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الذي وجّه بتسخير جميع الإمكانات لإخراجه، حتى تُوِّجت جهود الجهات المشاركة ورجال الأمن بانتشاله بواسطة طائرة مروحية.