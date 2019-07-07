«التحالف» يعلن إسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، مؤكدة أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.