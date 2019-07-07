غدًا الأحد.. انطلاق «طريق مكة» من إندونيسيا وبنجلاديش

تنطلق، غدًا الأحد، مبادرة طريق مكة من إندونيسيا وبنجلاديش، التي تتضمن إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة من مطار المغادرة.

وتستعد إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 266 مليون نسمة، وبنجلاديش التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 166 مليون نسمة، لإطلاق مبادرة طريق مكة، وذلك للسنة الثالثة على التوالي في مطار سكارنو هاتا الدولي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وللمرة الأولى في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

وأبدت السلطات الإندونيسية والبنجلاديشية تعاونهما الكبير مع فريق مبادرة طريق مكة للانطلاق يوم غدٍ الأحد، في حين توزع الفريق على البلدين اللذين يبعدان عن بعضهما البعض مسافة تقدر بنحو 7 آلاف كيلومتر؛ حيث سيعملان في نفس اللحظة لإنجاز إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك، فيما تواصل مبادرة طريق مكة نجاحها في تطبيق أعمالها في دول المبادرة لهذا العام، بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية وسط إجراءات تنظيمية سهلت مغادرة مئات الحجاج حتى الآن من: ماليزيا، وباكستان بعد إطلاقها يوم أمس الأول، في مطاري كوالالمبور وإسلام آباد.

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وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بشكل جزئي وتجريبي خلال موسم حج عام 1438 هـ على نسب محددة من حجاج ماليزيا، وشملت جميع الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عام 1439 هـ، وهذا العام شملت: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس مستهدفة نقل 225 ألف حاجٍ وحاجة.

كما واصلت الوزارة خطتها الطموحة للارتقاء بخدمات المبادرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بإشراف ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تأكيدًا لجهود المملكة في رعاية المسلمين والاهتمام بشؤونهم ومنها خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار من مختلف بقاع العالم.

وحققت المبادرة مع إطلاقها في موسم هذا العام معدلات أداء مرتفعة، بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة، مرورًا بمنظومة متكاملة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات في مطارات دول المبادرة، التي تؤكد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من اهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وصولًا إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وتتضمن أعمال المبادرة عددًا من الإجراءات التنظيمية المعنية بدخول المملكة، بالتنسيق مع السلطات في دول المبادرة مع تيسير المتطلبات الصحية، ونقل الأمتعة بما يكفل وصول الحجاج مباشرة إلى مقار إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار.