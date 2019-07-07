تقويم التعليم تبحث تطبيق اختبارات القابلية للتوظيف

تقييم المخرجات
قال المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار إن «نتائج اختبار مهارات القابلية للتوظيف لخريجي الجهات التدريبية من الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي تقدم برامج الدبلوم بعد الثانوية العامة تمكنها من تقييم مخرجاتها، وذلك للعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من مهارات قابلية التوظيف». وأضاف أن «الاختبار تم تطويره من قبل المركز الوطني للقياس بناء على أهم مهارات القابلية للتوظيف التي تم اختيارها بالتعاون بين مركزي قياس ومسار، وبمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في هذا المجال».
إطار لمهارات المستقبل
يهدف مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل إلى تصميم إطار وطني لمهارات التوظيف ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل، والعمل على تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الأهمية النسبية من وجهة نظر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة، وتصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة ومستوى الإتقان، وإعداد الأدلة والإرشادات الورقية والإلكترونية وباقات التدريب والتهيئة للمتقدمين على تلك الاختبارات، وتوفير أدوات إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات، وتوفير إطار شامل لتقرير الأداء لكل متقدم، وتوفير البنية الأساسية للدراسات والأبحاث المستقبلية في مجال الاختبارات المتعاقد عليها.
الاعتماد التقني والمهني
يذكر أن مركز مسار عقد سابقا ورشة عمل بعنوان دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل، بمشاركة العديد من الجهات والخبراء في هذا المجال، وتم خلالها اختيار أهم المهارات المستقبلية التي سيتطلبها سوق العمل. كما عقد برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ورشة عمل بعنوان «تصنيف المعايير إلى معايير قيادية ومعايير داعمة» تم خلالها مناقشة خطة العمل في بناء الأدلة، وفرز المعايير وتصنيفها على حسب المستويات والصفوف، وذلك بحضور 95 مشاركاً من الخبراء والمختصين من مختلف مجالات التعلم.
أهداف مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل
1 - تصميم إطار وطني لمهارات التوظيف ذات القيمة المضافة العالية.
2 ـ تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الأهمية النسبية.
3ـ تصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة ومستوى الإتقان.
4ـ إعداد الأدلة والإرشادات الورقية والإلكترونية وباقات التدريب والتهيئة للمتقدمين.
5ـ توفير أدوات إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات.
6ـ توفير إطار شامل لتقرير الأداء لكل متقدم.
7ـ توفير البنية الأساسية للدراسات المستقبلية في مجال الاختبارات.
كانت هذه تفاصيل خبر تقويم التعليم تبحث تطبيق اختبارات القابلية للتوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.