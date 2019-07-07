تقويم التعليم تبحث تطبيق اختبارات القابلية للتوظيف

عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» والمركز الوطني للقياس «قياس» بهيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، لقاء مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالتدريب في المملكة والراغبة في المشاركة في المرحلة الأولى من مشروع «اختبار قياس مهارات قابلية التوظيف» لخريجي برامجها التدريبية، وذلك ضمن مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل المرتبط بالأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والمستمد من رؤية المملكة 2030، وذلك في المقر الرئيسي لمركز قياس بمدينة الرياض. وشارك في اللقاء عدد من الجهات المعنية بالتدريب المتمثلة في: كلية الجبيل الصناعية، معهد الجبيل التقني، عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، معهد الرياض للتقنية، المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

تقييم المخرجات

قال المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار إن «نتائج اختبار مهارات القابلية للتوظيف لخريجي الجهات التدريبية من الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي تقدم برامج الدبلوم بعد الثانوية العامة تمكنها من تقييم مخرجاتها، وذلك للعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من مهارات قابلية التوظيف». وأضاف أن «الاختبار تم تطويره من قبل المركز الوطني للقياس بناء على أهم مهارات القابلية للتوظيف التي تم اختيارها بالتعاون بين مركزي قياس ومسار، وبمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في هذا المجال».

إطار لمهارات المستقبل

يهدف مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل إلى تصميم إطار وطني لمهارات التوظيف ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل، والعمل على تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الأهمية النسبية من وجهة نظر القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة، وتصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة ومستوى الإتقان، وإعداد الأدلة والإرشادات الورقية والإلكترونية وباقات التدريب والتهيئة للمتقدمين على تلك الاختبارات، وتوفير أدوات إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات، وتوفير إطار شامل لتقرير الأداء لكل متقدم، وتوفير البنية الأساسية للدراسات والأبحاث المستقبلية في مجال الاختبارات المتعاقد عليها.

الاعتماد التقني والمهني

يذكر أن مركز مسار عقد سابقا ورشة عمل بعنوان دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل، بمشاركة العديد من الجهات والخبراء في هذا المجال، وتم خلالها اختيار أهم المهارات المستقبلية التي سيتطلبها سوق العمل. كما عقد برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ورشة عمل بعنوان «تصنيف المعايير إلى معايير قيادية ومعايير داعمة» تم خلالها مناقشة خطة العمل في بناء الأدلة، وفرز المعايير وتصنيفها على حسب المستويات والصفوف، وذلك بحضور 95 مشاركاً من الخبراء والمختصين من مختلف مجالات التعلم.

أهداف مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل

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1 - تصميم إطار وطني لمهارات التوظيف ذات القيمة المضافة العالية.

2 ـ تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الأهمية النسبية.

3ـ تصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة ومستوى الإتقان.

4ـ إعداد الأدلة والإرشادات الورقية والإلكترونية وباقات التدريب والتهيئة للمتقدمين.

5ـ توفير أدوات إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات.

6ـ توفير إطار شامل لتقرير الأداء لكل متقدم.

7ـ توفير البنية الأساسية للدراسات المستقبلية في مجال الاختبارات.