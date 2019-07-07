20 ألف موقف ذكي بحاضرة الدمام

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام، والذي يتضمن 20 ألف موقف ذكي، ويعد من المشاريع الخاصة بالمدن الذكية، حيث سيتم من خلال المشروع استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، وسيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيًا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، إضافة إلى إجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية

3 مناطق جغرافية

قال الجبير إن «إدارة المدن الذكية في الأمانة تعمل على الاستثمار في مشاريع المواقف الذكية التي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية، وتسهم في رفع مؤشرها بين هذه المدن والذي يغطي 3 مناطق جغرافية في حاضرة الدمام، والمشروع ضمن المشاريع المتميزة التي تعمل عليها الأمانة حاليًا ضمن نموذج أعمال المدن الذكية، حيث يتضمن استثمار 20 ألف موقف ذكي موزعة بين مواقف على الطرق الرئيسة، ومواقف متعددة الأدوار في حاضرة الدمام، وسيوفر المشروع 300 وظيفة بمجالات متعددة».

التطور التكنولوجي

أوضح أمين المنطقة الشرقية أن «المشروع يعمل على حلول الدفع الذكية التي تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي في العالم، كما يحتوي على منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية التي تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالطرق والمواقف الذكية، ومتابعة مباشرة في توفر المواقف من عدمها ومتابعة الحالة المرورية والسلامة العامة في حاضرة الدمام».

المدن الذكية

عدّ المهندس الجبير مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام مجالا لتصبح الدمام مدينة ذكية، والذي يوفر المواقف المتاحة في الجهة التي يقصدها السائق، فيما تتعلق المراحل الأخرى بكاميرات المراقبة المختصة بالسلامة والأمن وقياس الازدحام واستخدام الطاقة البديلة. وشدد على أن مشروع المواقف الذكية يهدف إلى خدمة وراحة الجميع ويسهم في توفير مواقف بشكل كبير في الأماكن التجارية، مؤكدًا سعي الأمانة من خلال هذا المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة في زيادة تأمين مواقف السيارات المطلوبة وتوفير الخدمات المناسبة لمرتادي الأماكن التجارية.

Advertisements

مشروع المواقف الذكية في الدمام:

يغطي 3 مناطق جغرافية

يشمل 20 ألف موقف ذكي

يتضمن منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية

300 وظيفة يوفرها المشروع