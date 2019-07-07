56 ألف معاملة أنهتها موظفات العدل في شهر

الرياض تتصدر
قالت الشريم إن «الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية». وأضافت أن «الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ11504 مستفيدات، تليها جدة بـ9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ1497 مستفيدة».
فتح المجال للمرأة
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بفتح المجال أمام المرأة للعمل في 5 مجالات في وزارة العدل. وتنوعت المجالات الخمسة بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة. وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة استحدثت في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي توجت بموافقة مجلس الوزراء لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة منها تمكين المرأة ومنحها فرصاً وظيفية كانت حكراً على الرجال.
عدد المستفيدات بالأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية في مايو 2019
الرياض 11504
جدة 9324
الدمام 3295
مكة المكرمة 2351
المدينة المنورة 1497
الإجمالي: 27971
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