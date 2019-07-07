56 ألف معاملة أنهتها موظفات العدل في شهر

أعلنت وزارة العدل تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي. وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل الأستاذة فاطمة الشريم أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية) إضافة إلى كتابات العدل.

الرياض تتصدر

قالت الشريم إن «الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية». وأضافت أن «الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ11504 مستفيدات، تليها جدة بـ9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ1497 مستفيدة».

فتح المجال للمرأة

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بفتح المجال أمام المرأة للعمل في 5 مجالات في وزارة العدل. وتنوعت المجالات الخمسة بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة. وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة استحدثت في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي توجت بموافقة مجلس الوزراء لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة منها تمكين المرأة ومنحها فرصاً وظيفية كانت حكراً على الرجال.​

عدد المستفيدات بالأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية في مايو 2019

الرياض 11504

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جدة 9324

الدمام 3295

مكة المكرمة 2351

المدينة المنورة 1497

الإجمالي: 27971