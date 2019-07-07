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تُوفي سائح سعودي، وأُصيب سائق كشميري، بعد أن تعرضت مركبة يستقلانها لحادث، وقع في منطقة لاريبورا في باهالغام، وهي منطقة سياحية شهيرة في منطقة جنوب كشمير.
وقالت تقارير كشميرية إن السيارة انزلقت عن الطريق، وتحطمت في منطقة لاريبورا أثناء عودتهما من ملعب جولف قريب من موقع الحادث يوم أمس الجمعة.
وأكد مصدر أمني أنه تم نقل المصابَين على الفور إلى المستشفى، وتُوفي السائح السعودي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه. مشيرًا إلى أنه يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لترحيل جثمان السائح إلى السعودية.
انزلقت سيارتهما.. وفاة سائح سعودي ونجاة السائق في كشميرخالد علي الخليج 365 2019-07-07
تُوفي سائح سعودي، وأُصيب سائق كشميري، بعد أن تعرضت مركبة يستقلانها لحادث، وقع في منطقة لاريبورا في باهالغام، وهي منطقة سياحية شهيرة في منطقة جنوب كشمير.
وقالت تقارير كشميرية إن السيارة انزلقت عن الطريق، وتحطمت في منطقة لاريبورا أثناء عودتهما من ملعب جولف قريب من موقع الحادث يوم أمس الجمعة.
وأكد مصدر أمني أنه تم نقل المصابَين على الفور إلى المستشفى، وتُوفي السائح السعودي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه. مشيرًا إلى أنه يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لترحيل جثمان السائح إلى السعودية.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:15 AM
مصدر أمني: يتم إنهاء الإجراءات لترحيل الجثمان للمملكة
تُوفي سائح سعودي، وأُصيب سائق كشميري، بعد أن تعرضت مركبة يستقلانها لحادث، وقع في منطقة لاريبورا في باهالغام، وهي منطقة سياحية شهيرة في منطقة جنوب كشمير.
وقالت تقارير كشميرية إن السيارة انزلقت عن الطريق، وتحطمت في منطقة لاريبورا أثناء عودتهما من ملعب جولف قريب من موقع الحادث يوم أمس الجمعة.
وأكد مصدر أمني أنه تم نقل المصابَين على الفور إلى المستشفى، وتُوفي السائح السعودي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه. مشيرًا إلى أنه يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لترحيل جثمان السائح إلى السعودية.
، انزلقت سيارتهما.. وفاة سائح سعودي ونجاة السائق في كشمير ،
المصدر : الخليج 365
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