نابولي يحسم رسميا ملف الجزائري وناس

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محمد عمادالسبت 2019/7/6 05:40 مساء بتوقيت أبوظبي
آدم وناس نجم الجزائر
قرر نادي نابولي الإيطالي رسميا بيع نجمه الجزائري آدم وناس خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقا لما كشف عنه "راديو كيس كيس" المتخصص بمتابعة أخبار مدينة نابولي.
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وكانت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت، الخميس الماضي، أن نادي الجنوب الإيطالي يدرس بجدية فكرة الإبقاء على هذا الأخير في صفوف الفريق، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال منافسات أمم أفريقيا، وبالتحديد خلال المواجهة أمام تنزانيا التي سجل خلالها هدفين وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.
ويبدو نادي فيورنتينا الإيطالي الأقرب للفوز بخدمات وناس، في ظل الرغبة الكبيرة التي أبداها في التعاقد معه.
يذكر أن القيمة السوقية لهذا الأخير تبلغ في موقع "ترانسفير ماركت"، المختص بتقييم أسعار اللاعبين 10 ملايين يورو.
وطوال السنتين اللتين قضاهما مع نادي الجنوب الإيطالي، شارك الجناح الجزائري في 39 مباراة أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
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