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فيديو.. تدشين أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة في ماليزيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت المديرية العامة للجوازات، فيديو لتدشين انطلاق أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة الناقلة لحجاج ماليزيا من مطار كوالالمبور الدولي.
وتهدف مبادرة طريق مكة في المقام الأول إلى تسهيل رحلة الحجاج من مطارات بلدانهم، وذلك في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من رعاية وحرص بضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ويعمل الجانبان السعودي والماليزي على تهيئة أجواء العمل في المطار بما يكفل إنهاء إجراء كل حاج بكل يسر وسهولة.
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