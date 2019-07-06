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فيديو.. من هو الهالك الحوثي طالب سفيان أبو طالب ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقت ميليشيا الحوثي ضربة موجعة في الحديدة، بعد مقتل المدعو طالب سفيان أبو طالب أحد أهم قادتها العقائديين.
أبو طالب هو المشرف العام للميليشيا الحوثية في جبهة الساحل الغربي، وقُتل أثناء قيادته هجومًا على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة أمس الجمعة.
والهالك من مواليد مديرية رازح بمحافظة صعدة ودرس في إيران وشارك في الحروب الست ضد القوات الحكومية بمحافظة صعدة خلال الفترة من 2004 حتى 2010، كما شارك في اجتياح عدن برفقة القيادي الحوثي المدعو طه المداني في 2015.
كما يعد أبو طالب من القيادات الحوثية المتطرفة ومن الأصدقاء المقربين للهالك حسين الحوثي، ليمثل مقتله ضربة موجعة للميليشيا وانتصارًا للضحايا المدنيين في الحديدة.
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