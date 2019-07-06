مقتل طالب سفيان قائد ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قتل قائد ميليشيات الحوثية الموالية لإيران في الساحل الغربي لليمن، اليوم السبت، في ضربة نوعية للقوات المشتركة أثناء التصدي لهجوم شنه الانقلابيون داخل مدينة الحديدة، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

ورصد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، لحظة استهداف مشرف عام الميليشيات الحوثية، وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي المدعو “طالب سفيان”، والمكنى بـ”أبو طالب السفياني”.

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وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات حاولت التقدم للمرة السادسة عبر ما يعرف بـ”كتائب التدخل السريع” و”كتائب الحسين”، صوب الأحياء السكنية المحررة في الحديدة مستخدمة شتى الأسلحة، إلا أن محاولة الانقلابيين باءت بالفشل، بعدما واجهت القوات المشتركة الهجوم بضربة نوعية استهدفت قيادته.

وتولى المدعو “أبو طالب السفياني” بنفسه قيادة 6 عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في انتهاك صارخ لاتفاق السويد، حيث كان آخر هذه المحاولات في الساعات الماضية وانتهت بمقتل “السفياني”.

يشار إلى أن الهالك يبلغ من العمر (40 عامًا)، وهو من مديرية سحار محافظة صعدة، معقل الميليشيات الموالية لإيران، وكان أحد المقربين من مؤسس الميليشيات الحوثية، حسين الحوثي.