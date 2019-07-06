تقنية البناء تعمل على توطين التقنيات الحديثة وتعرض أعمالها أمام المستثمرين

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - واس

نظمت مبادرة “تحفيز تقنية البناء” ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية في أبها بمنطقة عسير، تحت عنوان (تحفيز تقنية البناء في الإسكان، مفهوم تقنية البناء وميزاتها التنموية)، التقت خلالها بالمستثمرين والمطورين العقاريين، واستعرضت معهم أبرز المراحل التي وصلت إليها المبادرة والدعم الذي تقدمه.

كما استعرضت الورشة جهود المملكة فيما يتعلق بتوطين تقنية البناء والفرص المتاحة فيها، ودور المبادرة في تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص للدخول في هذا المجال، والعمل على توطين هذه التقنيات، ورفع الوعي بتقنية البناء لدى المختصين، إذ تعد مبادرة “تحفيز تقنية البناء” إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، والتي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتطرق المهندس وسام جستنية من إدارة تطوير الأعمال بمبادرة تحفيز تقنية البناء، إلى ميزات تقنية البناء، كتكلفة إنشاء الوحدات السكنية بهذه التقنيات، ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، والوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية، والإسهام في ضخ فرص العمل الملائمة للمواطنين السعوديين، والاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة، كما سلط جستنية الضوء على المحفزات المقدمة للمطورين والمصنعين.

بدوره، قدّم مشرف منصة بناء التابعة للإسكان التنموي المهندس حازم الحازمي لمحة عن المنصة والخدمات التي تقدمها في هذا المجال، في حين عرّف مدير قسم التسويق في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسام كابلي بالخدمات التي يقدمها الوادي الصناعي في هذا المجال للمستثمرين، كما قدم مشرف الإشراف ومتابعة العقود بالمدينة الصناعية في عسير المهندس سعد الألمعي لمحة شاملة عن الخدمات والتسهيلات المقدمة من هيئة المدن الصناعية للمستثمرين في مجال تقنية البناء، سواء من الناحية الفنية أو اللوجستية.

وجاء عقد اللقاء في منطقة عسير بعد أن نظمت مبادرة تقنية البناء لقاءات مماثلة في كلٍّ من الرياض، وحائل، والمدينة المنورة، وجدة، وتركز المبادرة في هذه اللقاءات على تقديم شرح مفصل عن المبادرة والحوافز المقدمة من خلالها أو من خلال شركائها للمستثمرين في تقنيات البناء، والتعريف بالمشاريع المتاحة والفرص الاستثمارية في القطاع، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء لمزيد من التعاون، والوصول إلى شرائح مختلفة من الفئات المستهدفة.

يذكر أن “مبادرة تحفيز تقنية البناء” تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع تقنية البناء من خلال تطوير هذه الصناعة، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة لدعم الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الوحدات السكنية، وزيادة سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية، وخفض تكلفة البناء لضمان بناء وحدات سكنية ميسرة، والمساهمة في خلق فرص عمل ملائمة للسعوديين والسعوديات.