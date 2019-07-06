الان تتابع لـ 5 فئات.. خصومات على أجور استخدام وسائل النقل العام “الدرجة الاقتصادية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوجبت هيئة النقل العام تطبيق خصومات من قيمة أجور استخدام وسائل النقل العام (الدرجة الاقتصادية)، لفئات عدة. وهي: Advertisements – الأطفال دون سن (6) سنوات: مجانا. -الطلاب (من 6 إلى 18 سنة) وكبار السن (60 سنة فأعلى): خصم 50%. – الأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان “بالإضافة إلى مرافق واحد”: خصم 50%.

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