“الإسكان” تدعو مستفيدي “سكني” المسجلين في قوائمها إلى التعرف على دعم قروضهم العقارية

جدة - عمرو شويل دعت وزارة الإسكان المستفيدين من برنامج “سكني” المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري -ممن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال- بعد تعديل مصفوفة الدعم، إلى التعرف على دعم قروضهم العقارية.

ونشرت الوزارة عبر تغريدة على “تويتر”، رابط حاسبة الدعم السكني وهي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.وقيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزمات المالية الأخرى على المستفيد وستيم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.