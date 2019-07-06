شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف نافياً مزاعم الحوثي: تدمير طائرات «مسيّرة» أطلقتها المليشيا من صنعاء باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت)، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم المليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ستتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.