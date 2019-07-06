شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك سلمان للإغاثة» يطلق حملة تطوعية في عمليات جراحة القلب لأطفال المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير «الرياض» @maryam9902

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة) الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب، وشرع الأطباء وفنيي أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية في إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح، وعمليات القسطرة التي تستهدف 80 طفلا مغربيًا ما دون سن الثامنة عشرة.

وسوف يجري الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود والتي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان، للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتعتبر هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.