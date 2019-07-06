شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمات وافد طرد 30 سعودياً.. و490 ألفاً تعويض لمفصول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

أنصفت وزارة العمل عبر فرعها بالمنطقة الشرقية، 30 سعوديا مفصولا، بإعادتهم إلى عملهم، بعدما فصلهم وافد استغل وظيفته في إدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تحظر على غير السعوديين تولي تلك المناصب.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بأنه تمت متابعة القضية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتضح أن المنشأة المخالفة في مدينة الخبر، وتمت زيارتها من قبل فريق مختص، والتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح، ليتضح أن الشركة خالفت الأنظمة بتعيينها وافدا في وظيفة مقصورة على السعوديين، والذي استغل وظيفته للاستغناء عن عدد من الموظفين السعوديين بشكل غير نظامي.

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وبين أنه تم إصدار خروج نهائي للوافد، وتعيين سعودي بديلا، إضافة إلى تسجيل مخالفات بقيمة 420 ألف ريال على المنشأة، ومعالجة وضع كل السعوديين الذين أوشكت الشركة على فصلهم، وتصفية مستحقات أحد الموظفين السابقين، من قبل إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر، التي بلغت 490 ألف ريال.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع المنشأة لحين تصحيح جميع ما لديهم من مخالفات لأنظمة ولوائح العمل.

ودعا المقبل جميع العاملين في القطاع الخاص لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها وذلك عبر الاتصال بالهاتف المجاني ،19911 أو عن طريق تطبيق (معاً للرصد)، مؤكداً عدم تعيين وافد اجنبي على الوظائف المقصورة على السعوديين حيث ستطبق العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.