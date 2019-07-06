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وزارة الداخلية – اعرف رابط وظائف وزارة الداخلية 1440 – الان تقديم نساء عبر ابشر توظيف

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نتابع معكم زوارنا أهم الوظائف المعلن عنها داخل المملكة العربية إذ نرصد لحضراتكم إعلان وزارة الداخلية حيث توضيح كافة التفاصيل حول وظائف وزارة الداخلية 1440 للتقديم على وزارة الداخلية وظائف.

نتعرف معكم على ماهية الوظائف المعلنة بالإضافة لموعد تقديم وظائف وزارة الداخلية والشروط اللازمة لتقديم وزارة الداخلية 1440.

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب وعريف وجندي أول) للعنصر النسائي وذلك للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التي تتبع الإدارة العامة للخدمات الطبية .

وظائف وزارة الداخلية

الرتب  التخصص المؤهل
وكيل رقيب

أخصائية تمريض

أخصائية علاج نفسي

أخصائية مختبرات طبية

أخصائية معلوماتية صحية

بكالوريوس
عريف

تمريض

علاج تنفسي

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مختبرات طبية

دبلوم صحي لمدة سنتين ونصف
جندي أول

فنية تمريض

فنية سجلات طبية

فنية مراقبة تغذية

فنية مختبرات طبية

فنية صيدلة

فنية أشعة

دبلوم صحي لمدة سنتين

تقديم وظائف وزارة الداخلية

  • لابد وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
  • التمتع بحسن السير والسلوك مع عدم الإدانة في جريمة مخلة بالشرف
  • امتلاك الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم
  • عمر المتقدمة يجب ألا يقل عن 22 عام وألا يزيد عن 35 عام
  • طول المتقدمة يجب ألا يقل عن 155 سم مع مناسبة الطول مع الوزن
  • ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية
  • ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي
  • اجتياز كافة اختبارات القبول
  • الحصول على درجة البكالوريوس والعلوم بنفس التخصص الصحي بتقدير جيد على الأقل
  • امتلاك المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء التقديم

يبدأ التقديم على الوظائف بداية من يوم الأحد الموافق 1440/11/4 في تمام العاشرة صباحا وينتهي في الموافق 1440/11/8

رابط تقديم وظائف وزارة الداخلية 1440

يتم التقديم للوظائف عبر الرابط التالي من هنا

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