، بعد الغارات المكثفة للتحالف.. "الحوثي" يبيع الوهم لأنصاره حتى لا ينسحبوا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في الوقت الذي شهدت العديد من المواقع الحوثية غارات مكثفة شنتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم وأودت بالعديد من الحوثيين، حاولت الميليشيات بث الانتصار الوهمي والكاذب لأتباعهم حتى لا تتحطم معنوياتهم.
واستخدمت الميليشيات الحوثية وسيلتهم الإعلامية "قناة المسيرة" لبث الوهم لأنصارهم، مدعية أن طائراته المسيرة المستوردة من إيران تصيب أهدافها في استهداف المطارات السعودية، والحقيقة عكس ذلك بحسب تأكيد قوات التحالف.
ورصدت "الخليج 365" سير الحياة الطبيعية في مطاري جازان وعسير اللذين ادعت الميليشيات استهدافهم اليوم عبر طائرات مسيرة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، نفى مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها، أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، مبينًا أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.
بعد الغارات المكثفة للتحالف.. "الحوثي" يبيع الوهم لأنصاره حتى لا ينسحبوافهد كاملي الخليج 365 2019-07-06
في الوقت الذي شهدت العديد من المواقع الحوثية غارات مكثفة شنتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم وأودت بالعديد من الحوثيين، حاولت الميليشيات بث الانتصار الوهمي والكاذب لأتباعهم حتى لا تتحطم معنوياتهم.
واستخدمت الميليشيات الحوثية وسيلتهم الإعلامية "قناة المسيرة" لبث الوهم لأنصارهم، مدعية أن طائراته المسيرة المستوردة من إيران تصيب أهدافها في استهداف المطارات السعودية، والحقيقة عكس ذلك بحسب تأكيد قوات التحالف.
ورصدت "الخليج 365" سير الحياة الطبيعية في مطاري جازان وعسير اللذين ادعت الميليشيات استهدافهم اليوم عبر طائرات مسيرة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، نفى مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها، أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، مبينًا أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
11:54 PM
في الوقت الذي شهدت العديد من المواقع الحوثية غارات مكثفة شنتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم وأودت بالعديد من الحوثيين، حاولت الميليشيات بث الانتصار الوهمي والكاذب لأتباعهم حتى لا تتحطم معنوياتهم.
واستخدمت الميليشيات الحوثية وسيلتهم الإعلامية "قناة المسيرة" لبث الوهم لأنصارهم، مدعية أن طائراته المسيرة المستوردة من إيران تصيب أهدافها في استهداف المطارات السعودية، والحقيقة عكس ذلك بحسب تأكيد قوات التحالف.
ورصدت "الخليج 365" سير الحياة الطبيعية في مطاري جازان وعسير اللذين ادعت الميليشيات استهدافهم اليوم عبر طائرات مسيرة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، نفى مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها، أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، مبينًا أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.
، بعد الغارات المكثفة للتحالف.. "الحوثي" يبيع الوهم لأنصاره حتى لا ينسحبوا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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