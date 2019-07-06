، وفاة عائلة مكونة من أب وأم و٣ أطفال في "فيصلية الرياض" .. تعرف على السبب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - لقيت عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال مصرعها نتيجة نشوب حريق في شقتهم بحي الفيصلية بالرياض.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا مساء أمس الجمعة من أحد المواطنين يفيد بمشاهدات أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الفيصلية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث.
وأبانت أنه اتضح أنه حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في إحدى غرف المنزل إلى سرعة تشبع الموقع بالأدخنة الكثيفة.
وأضافت: "أخرجت فرق الدفاع المدني الموجودين وعددهم خمسة أشخاص ( رجل وامرأة وثلاثة أطفال) وهم في حالة حرجة جدًا بفعل استنشاق الأدخنة، ليتم نقلهم فورًا للمستشفى، ثم أعلن وفاتهم من قِبل الفرق الطبية، وتم إحالة الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق".
وتابعت: "الدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان المنع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية وخلو ممرات الهروب من أي مواد قابلة للاحتراق".
وأردفت: "كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلين الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
وفاة عائلة مكونة من أب وأم و٣ أطفال في "فيصلية الرياض" .. تعرف على السببفلاح الجوفان الخليج 365 2019-07-06
لقيت عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال مصرعها نتيجة نشوب حريق في شقتهم بحي الفيصلية بالرياض.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا مساء أمس الجمعة من أحد المواطنين يفيد بمشاهدات أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الفيصلية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث.
وأبانت أنه اتضح أنه حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في إحدى غرف المنزل إلى سرعة تشبع الموقع بالأدخنة الكثيفة.
وأضافت: "أخرجت فرق الدفاع المدني الموجودين وعددهم خمسة أشخاص ( رجل وامرأة وثلاثة أطفال) وهم في حالة حرجة جدًا بفعل استنشاق الأدخنة، ليتم نقلهم فورًا للمستشفى، ثم أعلن وفاتهم من قِبل الفرق الطبية، وتم إحالة الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق".
وتابعت: "الدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان المنع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية وخلو ممرات الهروب من أي مواد قابلة للاحتراق".
وأردفت: "كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلين الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
11:31 PM
لقيت عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال مصرعها نتيجة نشوب حريق في شقتهم بحي الفيصلية بالرياض.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغًا مساء أمس الجمعة من أحد المواطنين يفيد بمشاهدات أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الفيصلية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث.
وأبانت أنه اتضح أنه حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في إحدى غرف المنزل إلى سرعة تشبع الموقع بالأدخنة الكثيفة.
وأضافت: "أخرجت فرق الدفاع المدني الموجودين وعددهم خمسة أشخاص ( رجل وامرأة وثلاثة أطفال) وهم في حالة حرجة جدًا بفعل استنشاق الأدخنة، ليتم نقلهم فورًا للمستشفى، ثم أعلن وفاتهم من قِبل الفرق الطبية، وتم إحالة الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق".
وتابعت: "الدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة والتي كان بالإمكان المنع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية وخلو ممرات الهروب من أي مواد قابلة للاحتراق".
وأردفت: "كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلين الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".
، وفاة عائلة مكونة من أب وأم و٣ أطفال في "فيصلية الرياض" .. تعرف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
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