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كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.
من جهة أخرى، أوضح لـ"الخليج 365" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.
"الحياة الفطرية" توضح: لهذا السبب جمعنا جماجم ظباء الريم والمهامسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-06
كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.
من جهة أخرى، أوضح لـ"الخليج 365" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
11:29 PM
بعد تداول تكهنات بأنها تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة أو صيد جائر
كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.
من جهة أخرى، أوضح لـ"الخليج 365" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.
، "الحياة الفطرية" توضح: لهذا السبب جمعنا جماجم ظباء الريم والمها ،
المصدر : الخليج 365
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