، مصرع 15 حوثيًّا في غارة لـ"طيران التحالف" في صعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شنَّت قوات التحالف العربي اليوم غارات جوية عدة على عدد من المواقع التي يتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة (مسقط رأس الحوثيين).

وقالت مصادر عسكرية إن إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن أسفرت عن مقتل 15 حوثيًّا وإصابة العشرات منهم.